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Cenaze aracı ile uyuşturucu taşıdılar!

Diyarbakır’dan tekerlekli sandalye, peynir bidonları ve cenaze aracı ile Antalya'ya uyuşturucu madde götürdüğü belirlenen 10 kişi yakalandı.

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Cenaze aracı ile uyuşturucu taşıdılar!

Diyarbakır’dan tekerlekli sandalye, peynir bidonları ve cenaze aracı ile Antalya'ya uyuşturucu madde getirdiği belirlenen 10 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Diyarbakır'dan tekerlekli sandalye, peynir bidonu ve cenaze araçlarıyla Antalya'nın Kepez bölgesine uyuşturucu madde getiren şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Uyuşturucuları Kepez ilçesinde bir ikamette depolayarak torbacı şahıslara pazarlayan gruba yönelik 3 ayrı operasyon düzenleyen ekipler, 13 kilo 110 gram esrar maddesi ele geçirdi.
Soruşturma kapsamında Diyarbakır'da da operasyon düzenleyen ekipler, 3 kilo 555 gram esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet şarjör ve 44 adet av tüfeği fişeği ele geçirdi. Operasyonlarda gözaltına alınan ve sorguları tamamlanan A.S, S.Y, A.M, M.M, M.G, M.K, D.K, cezaevi firarileri T.Ç. ve Ş.K. ile E.A. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sema Yazar Semt Polikliniğinde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, cenaze aracı, uyuşturucu madde, antalya
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