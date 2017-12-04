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Buradasınız : » » Celal Kara ve firari Nurullah Çınar 'ByLock' arkadaşı çıktı

Celal Kara ve firari Nurullah Çınar 'ByLock' arkadaşı çıktı

Eski İstanbul hakimi Nurullah Çınar'ın, eski savcı Celal Kara'yı "ByLock"taki arkadaş listesine eklediği belirlendi.

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Celal Kara ve firari Nurullah Çınar ByLock arkadaşı çıktı

Firari eski İstanbul hakimi Nurullah Çınar'ın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme ağı "ByLock"taki arkadaş listesinde meslekten ihraç edilen savcı Celal Kara'nın da bulunduğu ortaya çıktı.

Aralarında firarilerin de bulunduğu FETÖ üyesi eski hakim ve savcıların 2015 ve 2016'daki "ByLock" verilerinin detaylarına ulaşıldı.

Kamuoyunda "Selam Tevhid" olarak bilinen soruşturmada binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 54 hakim ve savcının yargılandığı davanın da sanıkları arasında yer alan firari Çınar, ilk kez 11 Ağustos 2014'te programa giriş yaptı.

Çınar, 137 kez giriş yaptığı "ByLock"tan 26 mesaj aldı ve 25 ileti gönderdi.

Eski hakim Çınar'ın arkadaş listesinde eski savcı firari Kara'nın da yer aldığı tespit edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: PDY, nurullah çınar, fetö, bylock
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