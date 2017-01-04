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Celal Bayar Üniversitesi'ne FETÖ operasyonu

FETÖ'nün, Manisa Celal Bayar Üniversitesi yapılanmasına yönelik 7 ilde düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

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Celal Bayar Üniversitesine FETÖ operasyonu

Manisa merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Manisa Celal Bayar Üniversitesi örgütlenmesine yönelik operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında, örgütün üniversite yapılanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Manisa, İstanbul, Bursa, Kastamonu, İzmir, Malatya ve Çorum'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında Manisa Celal Bayar Üniversitesi eski genel sekreteri A.V'nin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. AA

Etiketler: Manisa, fetö, Celal Bayar Üniversitesi
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