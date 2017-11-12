Çekmeköy'de vatandaşlara 10 ton hamsi dağıtıldı

Karadeniz yöresine özgü horon gösterisi ve fıkra anlatımı gibi çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği festivalde, hamsi yeme yarışması da yapıldı.

Yarışmaya katılanlar, şişe dizili hamsileri bir dakika içerisinde bitirmeye çalıştı. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, kazanan yarışmacılara çeşitli ödüller verdi.

Festival kapsamında, Karadenizli sanatçılar Davut Güloğlu ile Şükrü Güler ve Grup İmera da müzik dinletisi sundu.

Festivale, AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA