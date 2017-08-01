Çekmeköy'de trafik kazası: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Şile Otoyolu Ömerli Kavşağı yakınında, Kaan Aslan'ın kullandığı 34 HD 5169 plakalı hafriyat kamyonu, önünde seyreden İsmail Ertan'ın kullandığı 34 EU 5961 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı.

Bu sırada, aynı yönde seyreden Önder Gülcen'in kullandığı 34 DH 6804 plakalı hafriyat kamyonu da sürücüsünün kaza yapan araçlara çarpmamak için yaptığı manevra sırasında bariyerlere çarptı.

Kazada, 3 sürücü yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Şile Otoyolu'nun İstanbul yönünde trafik yoğunluğu yaşandı ve bazı hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Kamyonların vinç ile yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.