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Buradasınız : » » Çekiciye yüklenen otomobilde 500 şişe sahte içki ele geçirildi

Çekiciye yüklenen otomobilde 500 şişe sahte içki ele geçirildi

Lüleburgaz ilçesinde, çekiciyle taşınan bir otomobile yapılan operasyonda 500 şişe sahte içki ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

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Çekiciye yüklenen otomobilde 500 şişe sahte içki ele geçirildi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, çekiciyle taşınan bir otomobile yapılan operasyonda 500 şişe sahte içki ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul'dan ilçeye sahte içki getirileceği bilgisine ulaştı.

İstihbarat uyarınca 34 GD 2385 plakalı otomobili taşıyan çekici ilçe girişinde durduruldu. Çekici üzerindeki otomobilde yapılan aramada 500 şişe sahte içki ele geçirildi.

Bu arada çekiciyi İstanbul'dan Lüleburgaz'a kadar yakın takipte bulunan 34 JJ 9836 plakalı otomobilde yapılan aramada da 10 gram esrar bulundu.

Olayla ilgili C.A, K.S. ve H.S. gözaltına alındı. AA

Etiketler: sahte içki, Lüleburgaz, kırklareli
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