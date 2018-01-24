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Buradasınız : » » ÇEDAŞ ekiplerinin 25 metre yükseklikte "buz" mesaisi

ÇEDAŞ ekiplerinin 25 metre yükseklikte "buz" mesaisi

Sivas'ta, Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) ekiplerinin, 25 metrelik enerji nakil hattı direğinde oluşan buz kütlesini temizlemesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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ÇEDAŞ ekiplerinin 25 metre yükseklikte &quot;buz&quot; mesaisi

ÇEDAŞ enerji timleri, elektrik kesintisi ihbarı üzerine Divriği ilçesi kırsalındaki arızayı tespit etmek için enerji nakil hattı güzergahında inceleme yaptı.

Köy yollarının kar yağışı nedeniyle kapalı olması nedeniyle bölgeye paletli araçla ulaşan ekipler, 25 metre uzunluğundaki bir enerji nakil hattı direğinde büyük buz kütleleri oluştuğunu gördü.

Gerekli güvenlik tedbirlerini alarak direğe tırmanan ekipteki 2 kişi, kesintiye neden olan buz kütlesini kırdı. Enerji nakil hattı üzerindeki buzun temizlenmesinin ardından arıza giderilerek bölgeye yeniden elektrik verildi.

Zor şartlar altında yürütülen bu çalışmayı ekipten bir kişi cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Sivas, Tokat ve Yozgat’ta 920 binden fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren ÇEDAŞ'ın kar yağışı sonrası enerji nakil hatlarında oluşan arızalara anında müdahale etmek için acil eylem planı kapsamında 60 personelden oluşan enerji timi bulunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Sivas, Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ, ÇEDAŞ, buz kütlesi
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