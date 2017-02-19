  • 20 ŞUBAT 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 10º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.635
    EURO 3.859
  • BIST 88830.41
    ALTIN 144.29
Buradasınız : » » Çaydanlığa patlayıcı yerleştiren terörist yakalandı

Çaydanlığa patlayıcı yerleştiren terörist yakalandı

PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlarda, güvenlik güçlerine saldırı amaçlı içerisine patlayıcı yerleştirilen çaydanlıkları hazırladığı tespit edilen terörist tutuklandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çaydanlığa patlayıcı yerleştiren terörist yakalandı
Yüksekova ilçesinde içerisine patlayıcı yerleştirilen çaydanlıkları hazırlayan PKK'lı terörist, tutuklandı.
 
Alınan bilgiye göre, ilçede çukur kazıp barikat kuran teröristlere yönelik geçen yıl yürütülen operasyonlarda, çaydanlıklara patlayıcı yerleştirirken görüntüleri medyaya yansıyan ve 3'ü güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada etkisiz hale getirilen 4 PKK'lıdan sonuncusu Muhammet G. yakalandı.
 
Güvenlik güçlerince yürütülen çalışma sonucu ilçede bir evde saklandığı belirlenen terörist, operasyonla gözaltına alındı.
 
İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. AA
 
Etiketler: Hakkari, Yüksekova, Terörle Mücadele, terör operasyonu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER