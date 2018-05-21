Çay ocakları açık ama çay satılmıyor

Samsun’un İlkadım ilçesindeki tarihi Saathane Meydanı civarında yer alan çay ocakları Ramazan'da da açık ancak çay satışı yapılmıyor. Dükkan sahipleri Ramazan dolayısıyla ocağını iftardan önce yakmıyor. Oruçlu olan vatandaşlar gazete okuyup, televizyon izleyerek iftar saatini bekliyor.

30 yıldır çay ocağı işlettiğini ifade eden 60 yaşındaki Nejdet Altınkaya, "Vatandaşlar oruçlu olmalarına rağmen camiye gitmek için ya da işlerini görmek için çarşıya iniyorlar. Bizler de vatandaşlar mağdur olmasın diye çay satışı yapmamamıza rağmen dükkanlarımızı açıyoruz. Vatandaşlar buraya gelir bulmaca çözer, dinlenir ve evlerine giderler. Burada çay satışı iftardan sonra başlıyor. İftarda başlayan çay satışları sabah ezanına kadar devam ediyor" dedi.

İş arasında dinlenmek için çay ocağına geldiğini anlatan Tevfik Uzun, uygulamanın başka yerlere de örnek olmasını istediğini söyledi.

"Ramazan’da dükkanları açık olması ama çay satışının olmaması gayet güzel bir uygulama. Oruç tutan var tutmayan var. Herkesin birbirine saygılı olması gerekiyor. Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Müslümanlığın kanıtlarından bir tanesi de budur. Biz öğlen saatlerinde çay ocaklarına gelerek dinleniyoruz. Namaz vaktini bekliyoruz. Bu uygulamanın başka yerlere de örnek olmasını diliyorum. Açık olan çay ocakları ve yemek yerleri var. Buraların da bana göre daha gözden uzak olması gerekir."

Kaynak: İHA