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Buradasınız : » » Çay kaşığıyla 120 bin liralık hırsızlık

Çay kaşığıyla 120 bin liralık hırsızlık

İstanbul'un Avcılar ilçesinde içerisinde 120 bin lira değerinde elektrik kablosu bulunan kamyonu kaşıkla çalıştırarak çaldıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı.

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Çay kaşığıyla 120 bin liralık hırsızlık

Yeşilkent Mahallesi'ndeki bir elektrik işletmesine ait şantiyeye gelen yaşları 18'den küçük 3 kişi, burada içinde 4 makara ağır sanayi elektrik kablosu bulunan kamyonu çay kaşığıyla çalıştırarak kaçtı. 

Görevlilerin fark etmesi üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, yaptıkları arama sonucu, şüphelilerin çaldıkları aracın yerini tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler, içerisinde 120 bin lira değerinde elektrik kablosu bulunan kamyonu kaşıkla çalıştırarak çaldıkları iddia edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Kamyondaki kabloların eksik olduğunu tespit eden ekipler, şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda boş araziye gitti. Buradaki iki makara kabloyu da vinç yardımıyla kamyona yükleyen polis ekipleri, firma yetkililerine teslim etti.

Kaynak: AA 

Etiketler: kamyon, İstanbul, hırsızlık
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