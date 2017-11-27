Çatı davasını sanığının üzerinden şifreli notlar çıktı

Genelkurmay çatı davası sanığı Ahmet Yıldız'ın savunma yapmasından sonra cezaevine naklinde şaşırtıcı bir olay yaşandı.

Genelkurmay Çatı Davası tutuklu sanığı Ahmet Yıldız, Ankara 17'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savunmasını yapması için duruşma salonuna getirilmişti.

Güvenlik güçleri, duruşmanın ardından cezaevine nakli sırasında, sanık Ahmet Yıldız'ın güvenlikli kapıdan geçerken iç çamaşırının içinde bir şeyler sakladığını fark etti.

Yıldız, güvenlik güçlerinin sorusu üzerine, üzerindeki şeyin korse olduğunu söyledi.

Ancak ikna olmayan güvenlik güçleri, Yıldız'ın üzerinde arama yaptı ve şifreli notlara ulaştı.

Ahmet Yıldız'ın üzerinden A4 boyutunda 5 kağıt ile küçük yazılı kısa notlar çıktı.

Ancak yapılan incelemelerde, kağıtların üzerinde yakın siyasi tarihe ilişkin gelişmeler ile cezaevlerindeki sanıklar için moral ve motivasyon amaçlı dualar yazıldığı belirlendi.

Notlarda isimlerin baş harfleri ve rakamlar kullanılarak yapılan şifreleme de dikkat çekti.

TRT HABER