Çatak Belediye Başkanı Bartu gözaltına alındı

Van'da düzenlenen terör operasyonunda aralarında DBP'li Çatak Belediye Başkanı Celalettin Bartu'nun da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında Çatak ilçesinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında DBP'li Çatak Belediye Başkanı Bartu'nun da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada, güvenlik güçleri belediye binası ile şüphelilerin evlerinde arama yapıyor. AA