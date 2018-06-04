Casusluk davasının hakimi İsmail Kurt yakalandı

İsmail Kurt "Askeri Casusluk Davası"nın mahkeme heyetinde yer alıyordu.
FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
Kurt, 11 kişilik grupla birlikte Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı. Şüphelilerin üzerinde sahte kimlik ve yüksek meblağda döviz ele geçirildi.
Firari Kurt, Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Aynı davanın meslekten ihraç edilen savcısı Zafer Kılınç da, geçen yıl Nisan ayında Yunanistan'a kaçarken yakalanmıştı.
Daha sonra da 'FETÖ terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklanmıştı.
Kaynak: TRT Haber