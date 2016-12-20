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Çarpıcı iddia! PKK'ya 15 milyon dolar haraç

Operasyonda iş adamlarından 15 milyon dolar haraç toplayarak terör örgütü PKK'ya aktardıkları iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı.

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Çarpıcı iddia! PKKya 15 milyon dolar haraç

Batman merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda terör örgütüne 15 milyon dolar haraç topladıkları iddiasıyla 12 kişi yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında "İş adamlarından tehdit ve şantaj amacıyla terör örgütünce yazılan ve 'pusula' olarak tabir edilen notları ulaştırdıkları, örgüte eleman, erzak, malzeme, silah ve mühimmat temininde bulundukları, güvenlik güçlerinin faaliyetleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik bilgi toplama faaliyetlerinde bulundukları, gerçekleştirecek eylemlere keşif yaptıkları" şüphesiyle 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Batman, Ağrı, Van, Mardin ve Şırnak'ta 14 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, örgütsel doküman, ruhsatsız av tüfeği, bu tüfeğe ait fişek, cep telefonu, tablet ve iş adamlarına verilmek üzere yazılan pusulalar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların bu yıl içerisinde 15 milyon dolar haracı terör örgütüne aktardıkları iddia edildi.

Firari 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Etiketler: PKK, terör örgütü, haraç, terör operasyonu
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