  • 18 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » 'Caretta caretta'lar için kumsal temizliği yapıldı

'Caretta caretta'lar için kumsal temizliği yapıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki caretta caretta üreme alanlarından Çalış Plajı'nda temizlik çalışması yapıldı.

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Caretta carettalar için kumsal temizliği yapıldı

Çalış Turizm Tanıtma Derneği ekipleri Foça Mahallesi'ndeki plaj, traktöre bağlanan taş toplama ve kum eleme aracıyla temizlendi.

2,5 kilometre uzunluğundaki kumsalı kirlilikten ve taşlardan arındırdıklarını anlatan Dernek Başkanı Mete Ay, her yıl sezon başında kumsalı temizlediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Böylece kumun kalitesi artıyor, kış boyunca toplanan pislikler plajdan arınıyor. Kumsalı yıllardır temizlediğimiz için kumun kalitesi arttı. Son yıllarda artış gösteren yuvalama sayısında, temizlik çalışmalarının etkisi olduğunu düşünüyorum."

Ay, bölgeye gelenlerin kumsalı daha temiz kullanması uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: yumurta, Muğla, kumsal temizliği, Fethiye, caretta caretta
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