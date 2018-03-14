Çantasını çaldığı genç kızı yerde sürükledi

Saat 23.30 sıralarında, İhsaniye Mahallesi İhsaniye Sokak'ta evine gitmek üzere yürüyen 21 yaşındaki üniversite öğrencisi S.K., kendisini takip eden silahlı şahsın saldırısına uğradı. G.K. adlı 25 yaşındaki saldırgan, genç kızı çantasını almak için kovaladı. Kısa sürede genç kızı yakalayan saldırgan, çantasını vermemek için direnen S.K.'yı yerlerde sürükledi.

Devriye polis ekipleri olayı gördü

Yaralı genç kızın imdat çığlıkları üzerine saldırgan kaçarken, devriye halinde olan polis ekipleri olayı görüp harekete geçti. Ekipler saldırganı kısa sürede yakaladı. Polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek silahı elinden alınan saldırgan G.K. gözaltında. Sorgusunun ardından Bandırma Adliyesi'ne sevk edilen G.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin birçok suçtan sabıkası var

Şüpheli G.K.'nın evden hırsızlık, cinsel taciz, konut dokunulmazlığını ihlal, kasten yaralama gibi birçok suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

Tehlikeyi atlatan üniversite öğrencisi S.K., Bandırma Emniyet Müdürü Ali Haydar Kılıç ve ekibine telefonda teşekkür ederek, bir daha benzer olayların yaşanmamasının en büyük temennisi olduğunu dile getirdi.

Kaynak: İHA