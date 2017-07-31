Cansuyu Derneği, Kurban Bayramı'na hazır

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, bağışçılardan aldığı kurbanlıkları vekalet yolu ile Türkiye genelindeki muhtaçlara dağıtacak olan Cansuyu Derneğinin mazlum coğrafyaların da bu bereketten istifade etmesinin sağlayacağı aktarıldı.

Açıklamada, yardımseverler ile yardıma muhtaçlar arasında köprü olmayı sürdüren derneğin kurban bereketinin tüm İslam coğrafyasına yayılmasına aracı olacağı ifade edildi.

Açıklamada, 4 kıtada ve 33 ülkede kurban organizasyonu yapacak olan Cansuyu Derneği'nin Afrika'da; Sierra Leone, Senegal, Fildişi Sahili, Gana, Dogo, Burkina Faso, Nijer, Çad, Kamerun, Sudan, Somali, Mali, Liberya, Cibuti, Gine, Benin, Mozambik, Malawi, Burundi, Etiyopya, Asya’da; Pakistan, Bangladeş, Filipinler-Moro, Hindistan, Sri Lanka, Moğolistan, Myanmar-Arakan, Afganistan, Avrupa'da; Makedonya, Bosna Hersek, Ortadoğu'da Lübnan-Filistin kampları, Gazze ve Türkiye'de kurban kestireceği kaydedildi.

Kurbanlık hayvanların Cansuyu tarafından görevlendirilen kişiler tarafından satın alınıp Kurban Bayramı'nın 3. gününün ikindi vaktine kadar belirlenen noktalarda kesilerek muhtaçlara et olarak dağıtılacağı kaydedilen açıklamada, "Bütün kesimler tek tek kayda alınıp daha sonra bağışçılara internet sitesi üzerinden ulaştırılacak. Bölgelerdeki kurban fiyatlarını göz önüne alarak 4 farklı kurban bedeli belirlendi. Kurban bedelleri Afrika'da 400, Asya'da 450, Türkiye, Filistin kampları ve Balkanlar'da 850, abluka altındaki Gazze'de ise 1300 TL olarak tespit edildi." ifadelerine yer verildi.