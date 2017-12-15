Canlı bomba şüphelisinin kimliği belli oldu

İstanbul Bahçelievler'de yapılan operasyonla ele geçirilen bombalı araçla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Emniyet kaynakları, bombalı aracın hedefinin polis olduğunu açıkladı. Açıklamada, "Araç sürücüsü canlı bomba olduğunu ve kendisini patlacaktı." denildi.

Bu arada, canlı bomba olacağı öne sürülen kişinin PKK’lı Hamza D. olduğu tespit edildi.

Bombalı araç soruşturmasında gözaltında 11 kişinin olduğu belirtildi.

Polis ekiplerince durdurulan ve arama yapılan araçta patlayıcı madde ve düzenek ele geçirilmişti.

İncelemenin ardından araç sürücüsü gözaltına alınmıştı.

Kaynak: TRT Haber