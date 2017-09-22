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Buradasınız : » » Canlı akrep toplayan şahsa 42 bin lira ceza

Canlı akrep toplayan şahsa 42 bin lira ceza

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde doğadan canlı akrep topladığı belirlenen bir kişiye, "biyolojik çeşitliliğe zarar vermek" suçundan 42 bin 749 lira ceza verildi.

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Canlı akrep toplayan şahsa 42 bin lira ceza

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde doğadan canlı akrep topladığı belirlenen bir kişiye, "biyolojik çeşitliliğe zarar vermek" suçundan 42 bin 749 lira ceza verildi.

Alınan bilgiye göre, Dörtyol Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği ekipleri, Amanos Dağı ormanlık alanda bir kişinin canlı hayvan örnekleri topladığı ihbarı aldı.

Ekipler, yaptıkları kontrolde canlı akrep topladığı belirlenen şahsa, "biyolojik çeşitliliğe zarar vermek" suçundan 42 bin 749 lira ceza kesti.

Dokuz kavanoz içerisinde bulunan canlı akrepler ise doğaya bırakıldı.

Etiketler: hatay, Dörtyol, Akrep
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