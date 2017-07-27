Çankırı'daki yangında hasar tespiti yapılıyor

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde 30 civarında ev ile ahırın kullanılamaz hale geldiği yangının ardından, mağdurların yaraları sarılmaya çalışılıyor.

Mansurlu Mahallesi'ndeki yangında evlerini kaybeden aileler için AFAD ekiplerince köye çadır kurulurken, kaymakamlık tarafından köylülere yemek ikram ediliyor.

AFAD ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede hasar tespit çalışması başlattı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce görevlendirilen ekip de mağdurlara psikolojik destek sağlıyor.

"60'a yakın aile mağdur durumda"

Müsellim Köyü Mansurlu Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Hallaç, yangının üzerinden bir gün geçtiğini söyledi.

Zorlu bir gece geçirdiklerini dile getiren Hallaç, "Sabaha kadar soğutma işlemlerine devam ettik. Evin biri tekrar yanmaya başlamıştı, onu söndürdük ve yıktık. Yıkılan evlerde kalan vatandaşlarımızın bir kısmı Çankırı'ya gitti, bir kısmını akrabaları evlerinde misafir etti." dedi.

Yangın sırasında can kaybı yaşanmamasının tek tesellileri olduğunu vurgulayan Hallaç, "Büyükbaş ve küçükbaş hayvan kaybımız yok. Sadece bir vatandaşımızın arıları yanmış. Ev olarak 27 hane yandı ancak bu evlerde birden fazla aile yaşıyordu. Bu göz önüne alındığında 60'a yakın aile mağdur durumda." ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Hüseyin Çürük de babalarından kalma evde yaşadıklarını anlatarak, "Kardeşlerim ve aileleriyle 15 kişi bu evde yaşıyorduk. Bütün anılarımız kayboldu. İlk gece camide yattım, ailem bir akrabamızın evinde kaldı. Yatacak yerimiz kalmadı. Devletimizden yardım bekliyoruz." diye konuştu.

Köy sakinlerinden İsmail Köle ise yangın çıktığında itfaiyeye haber verdiğini söyledi.

Gerekli yerleri aradıktan sonra evleri boşaltmaya çalıştıklarını belirten Köle, "İlk önce yaşlıları evlerinden çıkarabilmek için bağırmaya başladım. Gücümüz yetmediği için çaresizce itfaiyeyi bekledik. Bu sırada önemli eşyalarımızı kurtarmaya çalıştık. Herkes birbirine fedakarca yardımda bulundu." dedi. AA