Çankırı'daki FETÖ/PDY soruşturmasında 14 tutuklama

Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 17 kişiden 14'ü tutuklandı.
Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 18 şüpheliden 17'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Aralarında meslekten ihraç edilen polis, öğretmen, öğretim görevlilerinin de bulunduğu zanlılar, sağlık kontrolünün ardından, adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 17 zanlıdan 14'ü tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında bir kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.