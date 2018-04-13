Çankırı'daki FETÖ davasında karar

Çankırı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya aralarında akademisyenlerin de olduğu tutuklu sanıklar Ferhat Ulusoy, Mustafa Demir, Münir Cerrahoğlu, Yavuz Yazıcı, Mustafa Sert, Yaşar Adıgüzelli ve tutuksuz yargılanan Ömer Çakır ile avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Sultan Doğrusözlü ise duruşmaya gelmedi.

Sanıklar, son savunmalarında haklarındaki suçlamaları reddederek, beraat ile tahliye talebinde bulundu.

Benzer taleplerde bulunan sanık avukatlarının dinlenmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, cezalarında çeşitli gerekçelerle indirim yaptığı sanıklardan Ulusoy, Demir, Cerrahoğlu, Yazıcı ve Sert'e "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay, Çakır, Adıgüzelli ve Doğrusözlü'ye de 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Heyet, sanık Adıgüzelli'nin de tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesini kararlaştırdı.

Kaynak: AA