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Çankırı'da kar kalınlığı 23 santimetreye ulaştı

Çankırı'da, kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının 23 santimetreye ulaştığı kent merkezinde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

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Çankırıda kar kalınlığı 23 santimetreye ulaştı

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabaha kadar sürdü. Kar kalınlığının 23 santimetreye ulaştığı şehir merkezinde bazı araçlar yolda kalırken kimi sürücüler de zincir takarak yoluna devam edebildi.

Belediye ekipleri, kent merkezindeki yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Karayolları ekipleri ise ulaşımın kontrollü sağlandığı şehirler arası yollarda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilmesini sevinçle karşılayan çocuklar, sokaklarda eğlendi. Kar topu oynayan çocuklar, kardan adam yapıp ara sokaklarda naylonlarla kaydı. Çankırılılar, bol bol fotoğraf çektirerek beyaz örtünün tadını çıkardı.

Kar yağışı nedeniyle Çankırı merkezin yanı sıra Eldivan, Ilgaz, Kurşunlu, Yapraklı, Orta ilçelerinin tamamında, Şabanözü, Atkaracalar, Çerkeş ilçelerinde de taşımalı eğitime ara verilmişti. Çankırı Karatekin Üniversitesi de tatil edilmişti. AA

Etiketler: kar kalınlığı, Kar yağışı, kar
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