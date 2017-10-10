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Çankırı'da FETÖ operasyonu

Çankırı merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 2'si tutuklandı.

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Çankırıda FETÖ operasyonu

Çankırı merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün kadın yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kadın zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.A. ve E.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 8'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Çankırı merkezli 8 ilde 29 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 kadından 6'sı daha önce adliyeye sevk edilmiş, biri tutuklanmıştı.

Etiketler: çankırı, FETÖ operasyonu
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