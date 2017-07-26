Çankırı'da çıkan yangında 30 civarında ev ile ahır kullanılamaz hale geldi

Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Müsellim köyü Mansurlu Mahallesi'nde çıkan ve 30 civarında ev ile ahırın kullanılamaz hale geldiği yangın, kontrol altına alındı.

Müsellim köyü Mansurlu Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

Çevredeki evlere sıçrayan yangına Çankırı ve İskilip Belediye İtfaiyesi, AFAD, İl Özel İdare ile Orman İşletme Şefliği ekipleri müdahale etti.

Zaman zaman mutfak tüplerinden kaynaklandığı tahmin edilen patlamaların da yaşandığı yangında vatandaşlar, evlerden eşyaları, ahırlardan hayvanlarını kurtarmaya çalıştı.

Yangın, ekiplerin ve köylülerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.

"Yıkıntılar düzenlenerek, soğutma çalışmalarına başlandı"

Yapraklı Kaymakam Vekili Sercan Yılmaz yaptığı açıklamada, yangın ihbarı alındığı andan itibaren ekiplerin olay yerine intikal ettiğini söyledi.

Uzun uğraşlar sonucunda yangının kontrol altına alındığını belirten Yılmaz, yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini dile getirdi.

Yılmaz, "Yangının terk edilmiş bir evden çıktığını öğrendik. Şu anda yangının neden çıktığı konusunda bilgimiz yok, tahkikat devam ediyor. Yangın, ahşap yapılaşma ve rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılarak yaklaşık 30 haneyi etkileyecek şekle büründü. 30 civarında hane ve ahır yapının yangından etkilendiğini biliyoruz. Şu anda yangın kontrol altına alındı. İş makineleriyle de yıkıntılar düzenlenerek, soğutma çalışmalarına başlandı." diye konuştu.

AFAD ve Türk Kızılayı ekipleri tarafından mağdur olan vatandaşların ihtiyaçlarının giderileceğine işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Şu anda Kızılay ekiplerimiz de yolda. Mağdur olan vatandaşlarımıza çadır ve yemek hizmeti sunacaklar. AFAD ekiplerimiz de gerekli tespitleri yaparak yangında mağdur olup zarar görmüş vatandaşlarımızın zararlarının tazmini noktasında çalışmayı başlattı. İnşallah bu akşam, yarın sabah itibarıyla yangının tamamen söndürülmüş, soğutulmuş olacağını düşünüyoruz."