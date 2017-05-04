Çankırı'da 6 şüpheli FETÖ'den tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yurt genelinde gerçekleştirilen operasyonda Çankırı'da gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Çankırı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik 26 Nisan'da Ankara merkezli 81 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda, Çankırı'da 7 kişi gözaltına alınmıştı.