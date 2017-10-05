Çankırı'da 119 kaçak yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince D-100 karayolunun Kurşunlu ilçesi Ağılözü mevkisinde yapılan uygulama sırasında bir otomobil ve otobüs durduruldu. Otobüste yapılan aramada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 119 kaçak göçmen tespit edildi.

Ağrı'dan İstanbul'a gitmek istedikleri belirlenen Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu kaçaklar, sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Otomobilin ise kaçakçıların taşındığı otobüse öncülük yaptığı belirlendi.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.