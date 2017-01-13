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Çankırı ve Rize'de FETÖ operasyonları

Çankırı'da 5, Rize'de iki kişi tutuklandı.

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Çankırı ve Rizede FETÖ operasyonları

Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

Rize'de 2 eski komiser yardımcısı tutuklandı

Öte yandan Rize'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda "Bylock" kullandıkları iddia edilen 2 eski komiser yardımcısı tutuklandı. 

Etiketler: fetö, çankırı
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