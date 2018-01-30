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Çankırı merkezli FETÖ operasyonu: 1 tutuklama

Çankırı merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 4 kişiden 1'i tutuklandı.

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Çankırı merkezli FETÖ operasyonu: 1 tutuklama

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çankırı merkezli ByLock operasyonu: 7 gözaltı

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K.A. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyetteki 3 şüphelinin işlemleri ise devam ediyor.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 25 Ocak'ta Çankırı'nın yanı sıra Ankara, İstanbul ve Denizli'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: FETÖ operasyonu, fetö, çankırı, bylock
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