Çankırı merkezli FETÖ operasyonu: 1 tutuklama

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Çankırı merkezli ByLock operasyonu: 7 gözaltı
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K.A. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Emniyetteki 3 şüphelinin işlemleri ise devam ediyor.
Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 25 Ocak'ta Çankırı'nın yanı sıra Ankara, İstanbul ve Denizli'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA