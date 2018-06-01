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Çankırı FETÖ davasında karar

Çankırı'da, FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 31 sanıktan 26'sı 3 yıl 1 ay 15 gün ile 7 yıl 11 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

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Çankırı FETÖ davasında karar

Çankırı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve ''silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek'' suçlarından yargılanan 10'u tutuklu 31 sanık ve avukatları katıldı.

Sanıklar, son savunmalarında beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, 1 sanığa 3 yıl 1 ay 15 gün, 5 sanığa 4 yıl 2 ay, 8 sanığa 6 yıl 3 ay, 8 sanığa 6 yıl 10 ay 15 gün, 4 sanığa da 7 yıl 11 ay hapis cezası verdi. Heyet, 4 sanığın beraatına hükmederken 1 sanığın da dosyasının bu davadan ayrılmasını kararlaştırdı.

Mahkeme başkanı ayrıca tutuksuz sanıklardan Metin K'nin de tutuklanmasını kararlaştırdı.

Kaynak: AA

Etiketler: karar, fetö, davası, çankırı
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