  • 21 MART 2018, ÇARŞAMBA

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Canan Karatay, Emine Erdoğan'ın konuğu oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Prof. Dr. Canan Karatay’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

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Canan Karatay, Emine Erdoğanın konuğu oldu

Sağlık politikaları konusunda görüşlerini paylaşan Prof. Dr. Karatay, dünyadaki yeni sağlık yaklaşımlarını anlattı, hastalıklardan korunma konusunda pratik ve uygulanabilir bilgiler verdi, katılımcıların da sorularını cevapladı.

Toplantıya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, milletvekilleri, milletvekili eşleri ve Cumhurbaşkanlığı danışmanları katıldı.

Emine Erdoğan'ın, doğal ve sağlıklı beslenme kültürünün yaygınlaşması için beslenme, koruyucu hekimlik, fitoterapi, obezitenin önlenmesi, tamamlayıcı tıp uygulamaları, doğal doğum gibi alanlarda çok sayıda projeyi himaye ettiği ve bu alanlarda yapılan çalışmaları yakından takip ederek, farklı bilimsel yorumları da dikkate aldığı biliniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: sağlık, Emine Erdoğan, Canan Karatay
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