Çanakkaleli depremzedeler yeni konutlarına kavuşacak

Çanakkale'nin Ayvacık ve Ezine ilçelerine bağlı köylerde şubat ayındaki sarsıntılarda evlerinin hasar görmesinin ardından kurulan konteyner kentte yaşayan depremzedeler için yapılacak her biri 106 metrekare büyüklüğünde, 3 oda ve 1 salon şeklindeki 205 kalıcı konut, 6 ay içinde teslim edilecek.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ayvacık'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 5,3 büyüklüğünde depremin ardından bölgede en büyüğü 5 olmak üzere artçı sarsıntılar devam etti. 6 Şubat ve 1 Nisan arasında 2 bin 770 sarsıntı kaydedildi. Bölgede en fazla sarsıntı 7 Şubat'ta 245, en az sarsıntı ise 29 Mart'ta 4 olarak kayıtlara geçti.

Depremde Ayvacık ilçesindeki 31 köy ve 10 mahallede, Ezine ilçesinde de 4 köyde bin 40'ı ağır olmak üzere 2 bin 680 yapının zarar gördüğü tespit edildi. Bunlardan 205 hak sahibi, kendilerine yeni bir konut yapılması için o dönemde başvurdu.

Evleri zarar görenlere tuvaleti, banyosu ve mutfağı olan bin 71 konteyner konut kurularak 3 bin 450 kişinin barınma ihtiyacı giderildi. Afet bölgesinde hasar alan 11 okul için ise 37 konteyner, dersliğin kurulumu tamamlanarak 758 öğrencinin eğitimlerine kısa aradan sonra devam edildi.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yürütülen çalışmayla depremzedeler için kalıcı konutların yapımına başlandı. Bölgeye gelen teknik personelin kontrollerinin ardından 106 metrekare büyüklüğünde 3 oda, 1 salon, mutfak ve banyodan oluşan tek katlı konutların temelleri atılıyor.

Bölge Şantiye Şefi Kadir Güzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yukarıköy ve diğer 4 köyde toplam 200 dönümlük alanda inşaat yapacaklarını belirterek, "Yukarıköy'de 116, diğer 4 köyde 89 olmak üzere 205 konut yapılacak. Kalıcı konutlar için startımızı verdik." dedi.

Daha erken bitirmeye çalışacaklar

Bu çalışmaları köy halkının bir an önce evlerine girmeleri için 6 ay içinde tamamlamak istediklerini dile getiren Güzel, şöyle konuştu:

"Daha erken bitirmeye çalışacağız. Kış dönemine gireceğiz, bu nedenle de hızlandırmak istiyoruz. Şu anda 40 kişilik ekiple işlere başladık. Teknik ve idari personelimiz de buraya geldi. Çalışmalar büyük bir denetim altında, büyük bir özenle devam ediyor. Temel atma işlerinin tamamlanmasıyla 300 kişinin görev yapacağı bir şantiye haline gelecek burası. Evler 106 metrekarelik tek katlı yapılar olacak. Depreme dayanıklı binalar inşa edeceğiz. Evlerimiz, günümüz teknolojisiyle, deprem şartnamelerine uygun yapı malzemeleriyle kurulacak. Her şeyiyle eksiksiz, dayanıklı, sağlam konutlar yapılacak. Bu anlamda da vatandaşlarımızın depremden kaynaklı psikolojik etkilenmelerini en aza indirmeyi amaçladık."

"Devletin kurumları bölgeye adeta akın etti"

Yukarıköy muhtarı Mehmet Yavaş ise depremin meydana geldiği ilk andan itibaren devletin ilgili kurumlarının bölgeye adeta akın ettiğini söyledi.

Bunun kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Yavaş, "Allah Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve bakanlarımızdan razı olsun. Buraya bir günde yeniden köy kurdular. İlk akşam çadırlarımıza girdik, ikinci akşam konteyner kent oluştu. Deprem çok etkiledi bizi ama şükür ki devletimiz çok güçlü, hiç mağdur olmadık. Bazıları 'Bu inşaatlar başlamaz, seçimden sonra ancak başlar' diyordu. İşte görüyoruz, inşaat başladı. Temeller atılıyor. Yetkililer 6 ay içinde bitirileceğini söylüyor. Çok şükür, çok mutluyuz." dedi.

Depremzedelerden Gülşen Çarıksız inşaatlar başladığı için mutlu olduklarını belirtirken, Ayşe Bozkurt da bir an önce yeni evlerine kavuşmak için gün saydıklarını ifade etti.