Çanakkale'den Yunanistana'a gitmeye çalışan 10 Suriyeli göçmen yakalandı

Ayvacık açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik unsurları, Assos Kadırga Burnu mevkisinde bir grubun lastik botla denize açıldığını tespit etti.

"TCSG 80" Bot Komutanlığınca kıyıdan 1 mil açıkta düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kaçak göçmen yakalandı. Akraba oldukları tespit edilen Suriyeliler, "KB 4301" Botu tarafından Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.

İfadeleri alınan 10 Suriye uyruklu, daha sonra Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA