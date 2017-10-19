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Çanakkale'deki trafik kazasında otomobil ikiye bölündü

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, tırla çarpıştıktan sonra ikiye bölünen otomobilin sürücüsü ile kazaya karışan kamyonetteki iki kişi yaralandı.

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Çanakkaledeki trafik kazasında otomobil ikiye bölündü

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, tırla çarpıştıktan sonra ikiye bölünen otomobilin sürücüsü ile kazaya karışan kamyonetteki iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ezine yönüne giden Ahmet Tezel yönetimindeki 17 SK 598 plakalı otomobil, Ezine-Bayramiç karayolunun 3. kilometresinde karşı yönden gelen Cahit Çetineri'nin kullandığı 07 MFC 18 plakalı tırla çarpıştı. Bu araçlara çarpmamak için direksiyonu kıran Birol Avcı idaresindeki 17 SE 880 plakalı kamyonet de kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Ahmet Tezel ile kamyonette bulunan sürücü Birol Avcı ve Hülya Avcı yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından Ezine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tezel'in hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Etiketler: çanakkale
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