Çanakkale'deki terör propagandasına 2 tutuklama

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, cumhuriyet savcılığının talimatı doğrultusunda düzenlediği operasyonda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından sosyal medya hesaplarından terör örgütleri lehine propaganda yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 3'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan F.Ç. ve A.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, E.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Diğer 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sosyal medya paylaşımlarında, terör örgütü YPG/PKK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilenlere yönelik düzenlenen operasyonda, HDP'nin eski Çanakkale belediye başkan adayı Rahime K'nin de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA