Çanakkale'deki orman yangını 30 saat sonra kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Karagömlek köyü yakınlarında çıkan orman yangını, kısmen kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün öğle saatlerinde başlayan ve kısa sürede büyüyen yangına havadan ve karadan çok sayıda ekiple müdahale edildi.

Rüzgarın da etkisiyle alanı genişleyen yangın daha sonra Ayvacık ilçesine bağlı Misvak köyüne doğru ilerledi. Ayvacık Kaymakamlığının talimatıyla köy güvenlik gerekçesiyle geçici olarak boşaltıldı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu ilk belirlemelere göre 30 hektarlık orman alanını etkileyen yangın, 30 saat sonra kısmen kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.