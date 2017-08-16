  • 16 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Çanakkale'deki insan kaçakçılığı operasyonu

Çanakkale'deki insan kaçakçılığı operasyonu

Çanakkale merkezli 2 ilde, insan kaçakçılığı yaptıkları ve organize suç örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 15 kişiden 14'ü tutuklandı.

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Çanakkaledeki insan kaçakçılığı operasyonu

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yasa dışı geçişleri önlemeye ve organize şekilde insan kaçakçılığı yapan kişilere yönelik 10 Ağustos'ta Çanakkale ve Balıkesir'de 19 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 15 şüphelinden 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, piyasa değeri 1,5 milyon lira olan 156 lastik bot, 88 bot profili, 58 can yeleği ile 15 sim kart ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirilmiş, yapılan teknik incelemede, yakalananların, 17 üyesi tutuklu bulunan organize suç örgütüne mensup olduğu ve bölgedeki çok sayıda kaçak geçişi yönettiği belirlenmişti.

Şüphelilerin yönettikleri yasa dışı geçişlerde bugüne kadar 434 yabancı uyruklunun yakalandığı, 1 bot, 1 tekne, 1 bot motoru ile çeşitli özelliklerdeki 9 araç ve 186 can yeleğinin ele geçirildiği bildirilmişti.

Firari 4 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Etiketler: çanakkale, insan kaçakçılığı, gözaltı
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