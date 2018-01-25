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Buradasınız : » » Çanakkale'de ulaşıma kar ve tipi engeli

Çanakkale'de ulaşıma kar ve tipi engeli

Çanakkale-Balıkesir karayolunun Ayvacık ilçesi Nusratlı kesiminde yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

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Çanakkalede ulaşıma kar ve tipi engeli

İl genelinde kimi yerlerde dün akşam başlayıp aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi, kent merkezinin yüksek kesimleri ile Çanakkale'yi Balıkesir'e bağlayan karayolunun bazı noktalarında etkisini sürdürüyor.

Yağış nedeniyle Çanakkale-Balıkesir karayolunun Nusratlı mevkisinde ulaşım yer yer güçlükle sağlanıyor.

Özellikle yüksek kesimlerde ve rampa alanlarda araç kullanan bazı sürücülerin zor anlar yaşadığı görüldü.

Nusratlı mevkisinde bazı tırların kayması sonucu söz konusu yolda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Karayolları ekiplerince Çanakkale-Balıkesir karayolunda kar küreme ve tuzlama çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: çanakkale, yoğun kar yağışı, Tipi
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