Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Çan Meslek Yüksekokulunda öğrenci Yavuz Orhan Ergün'ün kullandığı plakasız motosiklet, Devlet Hastanesi kavşağında devrilip, 17 HB 561 plakalı kamyona çarptı.
Ergün, olay yerinde hayatını kaybetti.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Çan Meslek Yüksekokulunda öğrenci Yavuz Orhan Ergün'ün kullandığı plakasız motosiklet, Devlet Hastanesi kavşağında devrilip, 17 HB 561 plakalı kamyona çarptı.
Ergün, olay yerinde hayatını kaybetti.