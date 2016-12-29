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Çanakkale'de terör operasyonu

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına üye oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

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Çanakkalede terör operasyonu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde öğrenim gören 6 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlıların tamamı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri dün Biga'da bazı adreslere operasyon düzenlemiş ve terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına üye oldukları iddiasıyla 6 üniversite öğrencisini gözaltına almıştı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman ele geçirilmişti.

Etiketler: çanakkale, biga, onsekiz mart üniversitesi, PKK, 6 gözaltı
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