Çanakkale'de tarla yangını

İilçe merkezine 23 kilometre uzaklıktaki Yukarı Şapçı köyünde yaşayan Halil Yılmaz, arpa ekili arazisinde hasat yaptığı sırada biçerdöverin motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede biçerdöveri saran alevler tarlaya sıçradı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına helikopter ve Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğüne ait 8 arazöz, 2 itfaiye, 2 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.

Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangında 75 dönüm tarım arazisi zarar gördü. Tamamen yanan biçerdöver ise kullanılamaz hale geldi.

Bayramiç Orman İşletme Müdürü Ali Bacaklı, yangının biçerdöverden kaynaklandığını belirtti.

Yangının şans eseri ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındığını aktaran Bacaklı, "Ekiplerimizin yoğun çalışması oldu. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Kaynak: AA