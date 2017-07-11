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Çanakkale'de tarım arazisinde yangın

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan yangında 10 hektar tarım arazisi zarar gördü

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Çanakkalede tarım arazisinde yangın

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan yangında 10 hektar tarım arazisi zarar gördü

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Pazarköy yakınlarında tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü, Ezine Orman İşletme Şefliği ile Ezine Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Söndürme çalışmalarına bir helikopter de destek verdi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 10 hektar tarım arazisi zarar gördü.

Yangının ardından bölgede soğutma çalışması başlatıldı.
 

Etiketler: çanakkale, tarım arazisi, yangın
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