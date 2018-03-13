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Buradasınız : » » Çanakkale’de sebze halinde büyük yangın

Çanakkale’de sebze halinde büyük yangın

Çanakkale Belediyesi Sebze ve Meyve Toptancı Hali depolarının bulunduğu alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

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Çanakkalede sebze halinde büyük yangın

Çanakkale’de bugün sabaha karşı Sebze ve Meyve Toptancı Halinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyerek birçok iş yerini sardı. 

Sabaha karşı 03.45 sularında Sebze ve Meyve Toptancı Halinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen alevler birçok işletmeye sıçradı.

Polisin çevre güvenlik önlemi aldığı alandaki yangına ilk etapta Çanakkale Belediyesi ve Kepez Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri müdahale etti.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nün TOMA aracı da söndürme çalışmalarına katıldı. 112 Acil Sağlık ekipleri de bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi. 

Kuvvetli lodos rüzgarı nedeniyle kontrol altına alınmakta büyük güçlük çekilen yangın için ilçelerden takviye istendi.

Olay yerine gelen 20 itfaiye ekibinin yoğun çabaları sonucu alevler kontrol altına alındı. Daha sonra sebze ve meyve hali depoları ile iş yerlerinde soğutma çalışmalarına başlandı.

Yetkililer yangının neden olduğu zararın tespitine gün aydınlandıktan sonra başlanacağını bildirdi.

Kaynak: İHA, AA

Etiketler: yangın, sebze hali, çanakkale
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