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Çanakkale'de sağanak sele neden oldu: 5 yaralı

Çanakkale Çan Küçükpaşa köyünde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. 5 kişi yaralandı.

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Çanakkale Çan Küçükpaşa köyünde öğle saatlerinde başlayan sağanak saat 15.00 itibarıyla etkisini artırdı.

Çan ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Küçükpaşa köyünde sokaklar sular altında kaldı.

Sel nedeniyle 5 kişi yaralandı. Yaralananlardan 3'ü Çan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 2 kişiye ise sağlık ekipleri ayakta müdahale etti.

Beş evi su bastı, meskeninde mahsur kalan 2 çocuk ile annesini itfaiye ekipleri kurtardı.

Selin dere yatağına sürüklediği park halindeki 2 araçta hasar meydana geldi, bir kümesteki yaklaşık 50 tavuk telef oldu.

Tepeköy'de ise yıldırım düşmesi sonucu orman deposunda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: AA, İHA

Etiketler: yağış, sel, sağanak, çanakkale
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