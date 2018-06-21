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Çanakkale'de sağanak sele neden oldu: 5 yaralı

Çanakkale Çan Küçükpaşa köyünde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. 5 kişi yaralandı.

21 Haziran 2018 Perşembe 18:43





