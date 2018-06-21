Çanakkale'de sağanak sele neden oldu: 5 yaralı

Çanakkale Çan Küçükpaşa köyünde öğle saatlerinde başlayan sağanak saat 15.00 itibarıyla etkisini artırdı.
Çan ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Küçükpaşa köyünde sokaklar sular altında kaldı.
Sel nedeniyle 5 kişi yaralandı. Yaralananlardan 3'ü Çan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 2 kişiye ise sağlık ekipleri ayakta müdahale etti.
Beş evi su bastı, meskeninde mahsur kalan 2 çocuk ile annesini itfaiye ekipleri kurtardı.
Selin dere yatağına sürüklediği park halindeki 2 araçta hasar meydana geldi, bir kümesteki yaklaşık 50 tavuk telef oldu.
Tepeköy'de ise yıldırım düşmesi sonucu orman deposunda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Kaynak: AA, İHA