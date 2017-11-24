Çanakkale'de öğrenci pansiyonunda yangın

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, bir erkek öğrenci pansiyonunda çıkan yangında dumandan etkilenen 9 üniversite öğrencisi tedavi altına alındı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Pansiyonda kalan öğrenciler binadan tahliye edildi, dumandan etkilenen öğrenciler Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bayramiç Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yangın, Bayramiç Belediyesi itfaiye ekipleri müdahalesi sonucu söndürüldü.
Pansiyonda hasara neden olan yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA