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Buradasınız : » » Çanakkale'de kaçak göçmen operasyonu

Çanakkale'de kaçak göçmen operasyonu

Çanakkale'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 46 kişi yakalandı.

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Çanakkalede kaçak göçmen operasyonu

Alınan bilgiye göre, Ayvacık ilçesi açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik unsurları, Assos Kadırga Burnu mevkisinde bir grubun lastik bot ile denize açıldığını tespit etti.

KB 4305 Bot Komutanlığınca denizden 1 mil açıkta düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 46 kişi yakalandı.

Buradan TCSG-6 botu ile Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen yabancı uyruklulara battaniye, eşofman, ayakkabı ve yiyecek verildi.

İşlemleri tamamlanan kaçak göçmenler daha sonra Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Etiketler: çanakkale, kaçak göçmen
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