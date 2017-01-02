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Çanakkale'de kaçak göçmen operasyonu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 44 yabancı uyruklu yakalandı.

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Çanakkalede kaçak göçmen operasyonu

Müsellim Boğazı'nda devriye görevi yapan sahil güvenlik unsurları, Kadırga Burnu açıklarında lastik bot tespit etti.

Botun bulunduğu bölgeye düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Afganistan, Pakistan, Gine, Somali, Bangladeş ve Gambiya uyruklu 44 kişi yakalandı.

"TCSG-106" Bot Komutanlığı ekiplerince Küçükkuyu rıhtımına getirilen yabancı uyruklulara burada eşofman, battaniye, ayakkabı ve gıda malzemesi yardımında bulunuldu.

Kimlik tespitleri yapılıp ifadeleri alınan 44 kişi, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

Etiketler: Çanakkale'de kaçak göçmen operasyonu, 44 kaçak göçmen
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