Çanakkale'de kaçak göçmen operasyonu

Müsellim Boğazı'nda devriye görevi yapan sahil güvenlik unsurları, Kadırga Burnu açıklarında lastik bot tespit etti.

Botun bulunduğu bölgeye düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Afganistan, Pakistan, Gine, Somali, Bangladeş ve Gambiya uyruklu 44 kişi yakalandı.

"TCSG-106" Bot Komutanlığı ekiplerince Küçükkuyu rıhtımına getirilen yabancı uyruklulara burada eşofman, battaniye, ayakkabı ve gıda malzemesi yardımında bulunuldu.

Kimlik tespitleri yapılıp ifadeleri alınan 44 kişi, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine götürüldü.