Çanakkale'de kaçak göçmen operasyonu

Bölgede yasa dışı geçişleri önlemek amacıyla devriye görevi yapan "TCSG-6" Bot Komutanlığı unsurları, Kadırga burnu açıklarında bir tekne olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 14 kişi teknede yakalandı.

Küçükkuyu'daki sahil güvenlik rıhtımına getirilen yabancı uyruklular, kimlik tespiti ve ifadelerinin alınmasının ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

Bu arada, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan incelemede teknenin çalıntı olduğu belirlendi. Teknenin Assos Limanı'na götürüleceği öğrenildi.