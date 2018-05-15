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Çanakkale’de göçmenleri taşıyan tekne battı: 7 ölü

Çanakkale'de göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 2'si çocuk toplam 7 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi ise kurtarıldı.

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Çanakkalede göçmenleri taşıyan tekne battı: 7 ölü

Çanakkale’de yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan göçmenlerin umut yolculuğu faciayla sonuçlandı.

Göçmenleri taşıyan fiber tekne, Ayvacık ilçesinin Babakale Limanı açıklarında saat 23.00 sıralarında battı.

Bölgedeki balıkçıların görüp müdahale ettiği olayda 13 kaçak kurtarılırken, 7 kaçağın ise cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden kaçaklardan 2'sinin çocuk olduğu öğrenildi.

Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, denizden çıkarılan kaçakların cenazesi Babakale Limanı'na getirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın bir helikopteri havadan, bir arama kurtarma gemisi ile botlar ise denizden arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.  

Kaynak: DHA

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