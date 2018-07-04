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Çanakkale'de FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Çanakkale'de haklarında yakalama kararı çıkarılan 26 FETÖ şüphelisinden 20'si gözaltına alındı.

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Çanakkalede FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Çanakkale'de, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki gizli yapılanmasına düzenlenen operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ankesörlü telefon ve ardışık aramalarla FETÖ'nün gizli yöneticileri ile irtibat kurduğu belirlenen örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki gizli yapılanmasına operasyon düzenledi. 

Kara Kuvvetleri Komutanlığından 23'ü muvazzaf, 3'ü meslekten ihraç askerin yakalanmasına yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı, 6 firarinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Çanakkale'de 2 albay, birer yarbay ve binbaşı, 6 yüzbaşı, 13 üsteğmen ile 3 teğmenin yakalanması için 3 Temmuz'da operasyon başlatılmıştı.

ortaya çıkarılması ve ankesörlü telefonlardan FETÖ üyeleriyle yapılan ardışık aramaların tespitine yönelik çalışma kapsamında 

Kaynak: AA

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